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14:17, 23 сентября 2024Бывший СССР

Азербайджан отозвал посла в России

Президент Азербайджана Алиев отозвал посла в России Бюльбюль оглы

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отозвал с должности посла в России Полада Бюльбюль оглы. Об этом передает ТАСС.

Как сообщается, Алиев подписал распоряжение об освобождении посла от должности. Сообщение появилось в ходе выступления азербайджанского президента на первом заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Бюльбюль оглы занимал должность посла в России с 2006 года. До этого он также занимал должность министра культуры Азербайджана.

18 августа Бюльбюль оглы заявил о завершении дипмиссии в Москве после 18,5 лет работы. Он отметил, что хотел бы представлять родную Шушу, а также жителей Карабаха в парламенте Азербайджана.

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      Юрий Леонов
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