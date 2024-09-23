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11:48, 23 сентября 2024Ценности

Белла Хадид поделилась снимками в бикини

Супермодель Белла Хадид поделилась снимками в зеленом бикини

Фото: @bellahadid

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид поделилась снимками в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя манекенщица поделилась серией фото с отдыха. Так, на размещенных кадрах знаменитость на фоне реки и гор позирует в зеленом бикини, оформленном тонкими завязками на бюстгальтере. Кроме того, Хадид примерила ожерелье и золотые браслеты. При этом можно заметить, что на время съемки она отказалась от макияжа и распустила волосы.

«Соленая муза», — подписала звезда пост, который набрал 1,3 миллиона лайков.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид продемонстрировала естественную внешность на камеру и подверглась критике со стороны пользователей сети.

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      Мария Винар
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