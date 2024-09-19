Беллу Хадид без макияжа сравнили с 47-летней женщиной

Пользователи сети сравнили американскую супермодель палестино-голландского происхождения Беллу Хадид без макияжа с 47-летней женщиной. Соответствующие комментарии появились на сайте Daily Mail.

Журналисты портала обратили внимание на видео 27-летней манекенщицы, которое она опубликовала в TikTok. В нем Хадид показала внешность без косметических средств и рассказала о любимом утреннем ритуале.

Однако читатели издания не оценили естественную внешность знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Крайне неприятно. Выглядит на 47 лет», «С возрастом ее мягкие черты лица становятся все более мужественными», «Она ужасна», «Лучше надень что-нибудь, чтобы скрыть это лицо», «Она столько всего переделала, что ее лицо не двигается. Оно застыло», — высказывались они.

В августе Хадид попала в объективы папарацци во время прогулки в Лос-Анджелесе и была раскритикована в сети за внешний вид.