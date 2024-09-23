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15:52, 23 сентября 2024Силовые структуры

Действия арестованных за попытку прорыва в НИИ имени Склифосовского объяснили

Прорывавшиеся в НИИ Склифосовского заявили, что не планировали увозить Чичаева
СюжетСтрельба в Москве
Умар Чичаев

Умар Чичаев. Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Фигуранты административного дела о попытке прорваться в НИИ скорой помощи имени Склифосовского заявили, что не планировали увозить из больницы бойца ММА Умара Чичаева, раненного при стрельбе около офиса Wildberries в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Защита одного из фигурантов объяснила его действия тем, что мужчина приехал к больнице, чтобы поддержать родственника.

20 сентября суд арестовал шесть человек за попытку проникнуть в приемный покой НИИ имени Склифосовского, где находился Чичаев.

Нападение на головной офис Wildberries в центре Москвы произошло утром 18 сентября. В результате вооруженного конфликта пострадали семь человек, в том числе двое правоохранителей, которые приехали на вызов.

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