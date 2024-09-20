Шестеро фигурантов по «делу Wildberries» арестовали

Фигурантов по «делу Wildberries» арестовали за попытку проникнуть в больницу

Все шестеро фигурантов, получивших в пятницу по 15 суток по «делу Wildberries», были арестованы за попытку проникнуть в приемный покой НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Об этом сообщает РИА Новости.

В среду, 18 сентября, у офиса Wildberries в Романовом переулке произошла стрельба. В этот момент Владислав Бакальчук вместе с неизвестными «бородачами», как охарактеризовал их один из очевидцев, пытался попасть внутрь здания, но их не пропускала охрана. Жертвами стали два сотрудника офиса. Еще семеро получили ранения.

Сам Бакальчук заявил, что пришел в офис якобы на заранее запланированные переговоры, а начавшаяся стрельба была актом агрессии против него.