Харрис обошла Трампа по результатам опросов после начала досрочного голосования в США

Bloomberg: Харрис опережает Трампа в опросах после начала досрочного голосования

Действующий вице-президент США Камала Харрис опережает бывшего американского лидера Дональда Трампа по результатам двух общенациональных опросов после начала досрочного голосования в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно опросу NBC News, проведенному 13-17 сентября, Харрис поддерживает 49 процентов, а Трампа — 44 процента избирателей. Опрос CBS/Ipsos, проведенный 18-20 сентября, также показывает преимущество кандидата от демократов. По его результатам, за Харрис готовы отдать свой голос 52 процента, а за экс-президента США — 48.

Издание связывает такие результаты с тем, что в Вирджинии, Миннесоте и Южной Дакоте уже стартовало досрочное голосование. Несмотря на то, что выборы должны пройти 5 ноября, они пройдут досрочно еще в нескольких штатах до начала октября.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на проведенный опрос сообщила, что по вопросам внешней политики американцы больше доверяют кандидату на пост президента США от Республиканской партии Дональду Трампу, чем его оппоненту от Демократической партии Камале Харрис.