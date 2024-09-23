Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:30, 23 сентября 2024Мир

Харрис призвали показать американцам свое оружие

The Hill: республиканцы призвали Харрис доказать, что она владеет оружием

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Кандидата на пост президента США Камалу Харрис призвали доказать, что она является владельцем огнестрельного оружия. Об это заявил член Палаты представителей от Республиканской партии Джеймс Комер, сообщает The Hill.

«Ну, послушайте, я не думаю, что кто-то верит, что Камала Харрис владеет оружием. Но если это так, ей нужно показать американскому народу, какой у нее тип оружия», — сказал республиканец.

По словам Комера, история о владении оружием придумана, чтобы подчеркнуть, что вице-президент, как и остальные американцы, напугана ситуацией на южной границе и готова таким образом защищать свою семью.

Уточняется, что на недавнем предвыборном мероприятии Харрис заявила, что если кто-то ворвется в ее дом, «его застрелят». Ее советник Кейша Лэнс Боттомс позже отметила, что комментарий о взломе был шуткой. «Я думаю, важно, чтобы люди знали, что вице-президент уважает право на ношение оружия и поддерживает Вторую поправку, но она хочет ответственного владения оружием и безопасности для сообщества», — прокомментировала она ситуацию.

Ранее кандидат на пост президента США Дональд Трамп признался, что беспокоится за жизни членов своей семьи из-за двух покушений на него. Политик уточнил, что его ощущения вызваны риторикой Харрис и Демократической партии.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      Родители четверых детей, погибших в Красноярском крае, пришли в сознание. Как им удалось выжить после семейного ужина?

      Женщина родила от мужчины двух детей и вышла замуж за его сына

      Европейских производителей напугала китайская сталь

      Следователи начали допрос матери отравившихся в Красноярском крае детей

      Россиянка описала путешествие на Аляску фразой «не для слабонервных»

      Москвичам рассказали о погоде в понедельник

      Россиянин расправился с незнакомцем из-за громкой музыки и сел на 8,5 лет

      Конгресс США представил план временного финансирования правительства

      Бойцы ВС России рассказали о боях близ Часова Яра

      Россиянин сломал нос бывшей жене и попал в колонию на один год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше