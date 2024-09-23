Харрис призвали показать американцам свое оружие

The Hill: республиканцы призвали Харрис доказать, что она владеет оружием

Кандидата на пост президента США Камалу Харрис призвали доказать, что она является владельцем огнестрельного оружия. Об это заявил член Палаты представителей от Республиканской партии Джеймс Комер, сообщает The Hill.

«Ну, послушайте, я не думаю, что кто-то верит, что Камала Харрис владеет оружием. Но если это так, ей нужно показать американскому народу, какой у нее тип оружия», — сказал республиканец.

По словам Комера, история о владении оружием придумана, чтобы подчеркнуть, что вице-президент, как и остальные американцы, напугана ситуацией на южной границе и готова таким образом защищать свою семью.

Уточняется, что на недавнем предвыборном мероприятии Харрис заявила, что если кто-то ворвется в ее дом, «его застрелят». Ее советник Кейша Лэнс Боттомс позже отметила, что комментарий о взломе был шуткой. «Я думаю, важно, чтобы люди знали, что вице-президент уважает право на ношение оружия и поддерживает Вторую поправку, но она хочет ответственного владения оружием и безопасности для сообщества», — прокомментировала она ситуацию.

Ранее кандидат на пост президента США Дональд Трамп признался, что беспокоится за жизни членов своей семьи из-за двух покушений на него. Политик уточнил, что его ощущения вызваны риторикой Харрис и Демократической партии.