Механизм формирования цены контрактов в стройке захотели изменить

РСПП: следует пересмотреть механизм расчета индексов-дефляторов

В России следует пересмотреть механизм расчета индексов-дефляторов, которые используются при определении начальной цены контрактов (НМЦК) на выполнение подрядных работ по строительству. С соответствующей инициативой выступил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Его идею цитирует РБК.

В РСПП полагают, что те показатели, которые применяются сейчас игнорируют реальную структуру себестоимости строительства. Это оборачивается неверным расчетом затрат на проведение работ, недостоверному планированию объема бюджетных ассигнований и занижению суммы самих контрактов.

Проблемы с методикой подсчетов сказываются и на фактической цене реализации контракта, которая оказывается значительно больше суммы, утвержденной на стадии НМЦК. Промышленники и предприниматели полагают, что последствиями такой практики становятся срывы сроков исполнения контрактов, рост кредитной нагрузки и ухудшение финансового положения подрядчиков.

Ранее РСПП обратил внимание на проблему с трансграничными платежами, которую в Союзе сочли наиболее серьезным вызовом для российских предпринимателей. В такой ситуации большую актуальность приобретает вопрос о создании альтернативы платежной системы SWIFT в рамках БРИКС+.