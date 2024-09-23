Минобороны: морская авиация Черноморского флота отработала поиск десанта ВСУ

Морская авиация Черноморского флота отработала поиск безэкипажных катеров (БЭК) и морского десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

В ведомстве уточнили, что летчики истребителей Су-30СМ из состава штурмового авиационного полка морской авиации и противовоздушной обороны ЧФ выполнили боевые вылеты над акваторией Черного моря. После успешного выполнения задач экипажи вернулись на аэродромы базирования.

Отмечается, что отработка задачи осуществлялась в том числе в темное время суток на различных высотах.

Ранее экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» в ходе учений уничтожил безэкипажные катера (БЭК) и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) условного противника в акватории моря Лаптевых в Арктике. По легенде учения, корабли и суда отряда атаковали дронами и БЭК.