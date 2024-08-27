Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:32, 27 августа 2024Наука и техника

Российский корабль уничтожил дроны на учениях

Корабль «Вице-адмирал Кулаков» уничтожил БПЛА и морские дроны на учениях

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» в ходе учений уничтожил безэкипажные катера (БЭК) и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) условного противника в акватории Моря Лаптевых в Арктике. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

«Вице-адмирал Кулаков» возглавляет отряд боевых кораблей Северного флота. По легенде учения, корабли и суда отряда атаковали дронами и БЭК. «Расчеты артиллерийских батарей АК-100, АК-630, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия успешно выполнили упражнения по ведению боя с безэкипажными катерами условного противника, а также беспилотными летательными аппаратами, поразив мишени с различных дистанций», — говорится в сообщении.

По словам командира противолодочного корабля капитана 2-го ранга Олега Ирза, штатное вооружение корабля в совокупности с дополнительно установленными крупнокалиберными пулеметами позволяют создать эшелонированную систему обороны.

Материалы по теме:
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023

В пресс-службе подчеркнули, что все задачи тренировки выполнили в полном объеме. Там добавили, что учения проходили в соответствии с требованиями безопасности.

В июле источники «Известий» сообщили, что российские специалисты разработали комплекс активной защиты для борьбы с БЭК и подводными дронами. Комплекс состоит из соединенных между собой мощных зарядов взрывчатого вещества, которые образуют подводную преграду.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Губернатор прокомментировал сообщения о попытке прорыва ВСУ под Белгородом

      Экс-вокалистка Pussycat Dolls похвасталась фигурой в бикини

      Перевозивший из Германии пистолет в пылесосе россиянин получил три года в колонии

      Раненного в Курской области военкора Поддубного перевели в ожоговое отделение. У него поражены огнем 20 процентов тела

      Шура подтвердил лечение Глюкозы в рехабе после скандального концерта

      ВТБ объединится с банком «Открытие». Как это скажется на клиентах?

      Звезда «Великолепного века» приехал в Казань

      Российский корабль уничтожил дроны на учениях

      В Европе заявили о критической угрозе для иностранных инструкторов на Украине

      Российские военные нанесли удар по объекту с наемниками в Хмельницкой области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше