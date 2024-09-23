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19:32, 23 сентября 2024Из жизни

Мужчина случайно нашел в ресторанном блюде настоящую жемчужину

В Великобритании мужчина нашел в ресторанных мидиях жемчужину

Фото: Marin Tulard / Unsplash

В Великобритании мужчина пришел на ужин с девушкой по имени Пейдж Хокинс и случайно нашел в поданном блюде настоящий жемчуг. Об этом сообщает BBC News.

Хокинс праздновала в рыбном ресторане день рождения. Она рассказала, что партнер ел перед ней мидии, как вдруг почувствовал во рту что-то небольшое и твердое. Это оказалась маленькая жемчужина.

Женщина назвала находку бойфренда небольшим подарком в честь ее праздника. Она отметила, что хочет вставить попавшуюся им жемчужину в свое ожерелье.

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Ресторан, в котором ужинала пара, заявил, что это первый подобный случай в истории заведения. По словам одного из владельцев, они продают по 25 килограммов мидий в неделю, но до этого момента жемчужину в них никто не находил.

Ранее сообщалось, что в Таиланде супруги купили морских улиток мело на ужин и во время еды нашли жемчужину стоимостью 500 тысяч батов. Сейчас они изучают рынок жемчуга, чтобы выгоднее продать ценную находку.

Их время пришло!
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      Юлия Юткина
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