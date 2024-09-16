Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:01, 16 сентября 2024Из жизни

Супруги нашли жемчужину стоимостью 1,3 миллиона рублей в раковине моллюска с рынка

Супруги из Таиланда нашли жемчужину мело за 1,3 миллиона рублей во время ужина

Фото: Rafael Souza / Unsplash

В Таиланде супруги купили морских улиток мело на ужин и во время еды нашли жемчужину стоимостью 500 тысяч батов (более 1,3 миллиона рублей). Об этом пишет The Thaiger.

В начале сентября Адисак Сидао и Савитри Сангджан из Бангкока купили на рынке два килограмма моллюсков. Они приготовили улиток и принялись за еду. В последней раковине Сидао попалось нечто, что он сначала принял за камешек.

Потом мужчина припомнил, что улитки мело могут производить жемчужины, которые, в отличие от обычных, бывают темно-оранжевого цвета. Ему попался именно такой камень. Через неделю он отнес находку оценщикам, и те подтвердили, что ему действительно попалась ценная жемчужина весом 1,91 карата.

Материалы по теме:
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
«Мы все сбиты с толку» Люди по всему миру получают таинственные посылки от незнакомцев. Кто за этим стоит?
«Мы все сбиты с толку»Люди по всему миру получают таинственные посылки от незнакомцев. Кто за этим стоит?
8 августа 2020

Супруги очень удивились своей удаче, так как постоянно покупают улиток в одном и том же месте, и никогда раньше не делали таких находок. Сейчас они изучают рынок жемчуга, чтобы выгоднее продать жемчужину. По их мнению, за нее можно выручить до полумиллиона батов.

В январе 53-летняя жительница Таиланда купила на рынке морепродукты и обнаружила жемчужину внутри раковины одного из моллюсков. Ей попался экземпляр весом 6,8 карата.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Командира погибших разведчиков заподозрили в бегстве из зоны СВО. Полковника Пузика обвинили в наркоторговле и воровстве

      Американский шериф объяснил стрельбу в гольф-клубе Трампа кустарником вне поле зрения

      В Британии оценили шансы разрешить Украине бить вглубь России

      Уровень выдачи ипотеки в России восстановился

      Раскрыта личность подозреваемого в покушении на Трампа

      Супруги нашли жемчужину стоимостью 1,3 миллиона рублей в раковине моллюска с рынка

      Раскрыты главные причины отсутствия интереса к сексу у мужчин

      Российский военный заявил об использовании Киевом ЧВК для атаки на Курскую область

      Гидрометцентр рассказал о самом теплом годе в России

      Российский военный рассказал об используемой ВСУ военной технике в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше