Напавшую на 70 человек обезьяну поймали

В Индии агрессивную обезьяну, напавшую на 70 человек, поймали в ловушку

В индийском селе под городом Рупар, штат Пенджаб, команда из пяти человек поймала обезьяну, напавшую на 70 человек. Об этом пишет Tribune India.

Агрессивную обезьяну решили выследить, после того как она серьезно ранила девочку. Отмечается, что животное чаще нападало на женщин, а затем сбегало в лес. Местные жители пытались найти его в чаще, но ничего не получалось.

В итоге лесничие, назначенные ловить обезьяну, установили для нее специальную ловушку. Зверь попался в нее у железной дороги. Там обезьяна пыталась ранить одного из ловцов, пока ее не успокоили с помощью медикаментов. Что случилось с буйным самцом дальше — неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Никарагуа жители города Дириамба пожаловались на терроризирующую их район Обезьянью ведьму. Местный пастор евангельской церкви решил изгнать существо с помощью молитв, но безрезультатно.

