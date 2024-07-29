Горожане пожаловались на происки Обезьяньей ведьмы из легенд

Жители Никарагуа рассказали о бегающей по их домам Обезьяньей ведьме

В Никарагуа горожане пожаловались на терроризирующую их район Обезьянью ведьму. Об этом сообщает местный телеканал Canal 10.

Жители города Дириамба рассказали, что ночью по крышам их домов бегает какое-то существо. Они уверены, что это происки ведьмы из латиноамериканских легенд. По словам одного из местных жителей, в какую-то ночь Обезьянья ведьма стучала по стене его дома, а потом забралась на крышу. Как утверждает горожанин, перед рассветом монстр сбежал, но ему удалось увидеть его мельком.

Мужчина также признался, что его соседи хотят поймать ведьму. Однако он считает, что она уже знает об их плане и не попадется в ловушку. Местный пастор евангельской церкви решил изгнать ведьму с помощью молитв, но пока безрезультатно.

Обезьянья ведьма (La Mona Bruja), также известная как Карликовая ведьма, — персонаж легенд народа чоротеги. Согласно латиноамериканским поверьям, она способна сбрасывать кожу, отращивать шерсть и удлинять свои конечности, чтобы быть похожей на огромную обезьяну. В таком виде ведьма передвигается по деревьям и крышам домов. Чоротеги верили, что ее крик и смех могут лишить человека слуха и даже разума.

Ранее сообщалось, что в Индии соседи обвинили женщину в колдовстве, избили и заставили пить мочу. Сразу после случившегося пострадавшая написала заявление в полицию, участников расправы арестовали.