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07:46, 23 сентября 2024Из жизни

Названа точная дата первого контакта с инопланетянами

Фото: bady abbas / Unsplash

Пользователь TikTok, называющий себя путешественником во времени из 2671 года, назвал точную дату первого контакта человечества с инопланетной цивилизацией. На очередные откровения «гостя из будущего» обратило внимание издание Daily Star.

Тиктокер, известный под именем Эно Аларик, заявил в очередном видео: «23 сентября: первый подтвержденный инопланетный сигнал поступит из далекой планетной системы. Они планируют посетить Землю в ближайшем будущем и попытаются захватить ее. Они попытаются покорить и покончить с человечеством».

Кроме того, Аларик заявил, что 12 ноября в Антарктиде найдут «инопланетный артефакт, содержащий загадочную болезнь». Она, по словам «путешественника во времени», будет неизлечима, очень заразна и быстро распространится по всему миру.

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Аларик также предсказал, что 17 ноября в небе появится загадочный метеоритный дождь, «оставляющий светящиеся следы в небе», который якобы создаст новые виды животных. А 17 декабря сформируется некий электрический смерч, в котором смешаются ветер и молнии. Его ширина будет превышать 30 километров, а скорость ветра внутри достигнет 1300 километров в час.

Подписчика Аларика с юмором отреагировали на новые предсказания. Некоторые порадовались скорому завоеванию Земли инопланетянами. «Наконец-то. Мне надоели счета, и все кредиты обнулятся», — написал один из них. Другие пользователи отметили, что Аларик уже сделал десятки предсказаний, ни одно из которых не сбылось.

Ранее другой блогер, называющий себя «путешественником во времени» дал свой прогноз по поводу контакта с внеземной цивилизацией. Он говорил, что 27 августа 2024 года человечество должно было обнаружить врата в иное измерение.

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      Никита Савин
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