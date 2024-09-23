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11:21, 23 сентября 2024Ценности

Похудевшая на 35 килограммов певица Бьянка показала фигуру в прозрачном наряде

Фото: @biankarnb

Похудевшая на 35 килограммов российская певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя исполнительница поделилась снимками с презентации своей новой песни. Так, на размещенных кадрах Бьянка предстала в облегающем прозрачном платье черного цвета, оформленном горизонтальными и вертикальными лентами. При этом видно, что под изделие знаменитость надела комплект нижнего белья, состоящий из бюстгальтера с круглыми чашками и трусов с высокой посадкой.

Поклонники оценили изменившуюся внешность артистки в комментариях под постом. «Шикарно выглядишь», «Идеальная», «Красотка», «Ты прекрасна», «Такую Бьянку все ждали», — высказывались они.

В августе Бьянка рассказала о планах сделать новую пластическую операцию по уменьшению груди.

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      Карина Черных
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