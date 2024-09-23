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11:13, 23 сентября 2024Бывший СССР

Пожар случился на подстанции в Днепропетровской области после удара БПЛА

Минэнерго Украины сообщило о пожаре на подстанции в Днепропетровской области
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Leo Correa / AP

Министерство энергетики Украины сообщило о пожаре на подстанции в Днепропетровской области после удара БПЛА. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«В Днепропетровской области в результате атаки БПЛА на территории подстанции возник пожар, который привел к обесточиванию подстанций», — указано в сообщении Минэнерго.

Помимо этого, в результате пожара, как сообщили в ведомстве, была отключена воздушная линия, что привело к снижению напряжения в сети.

Ранее стало известно, что в городе Запорожье, который находится в подконтрольной Киеву части Запорожской области, прозвучали взрывы. Утверждается, что был нанесен удар фугасными управляемыми авиабомбами по объектам энергетической инфраструктуры.

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      Валентин Карант
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