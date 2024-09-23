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00:58, 23 сентября 2024Бывший СССР

В Запорожье прозвучали взрывы

RusVesna: в Запорожье нанесен удар авиабомбами по объектам энергетики

В городе Запорожье, который находится в подконтрольной Киеву части Запорожской области, прозвучали взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Утверждается, что был нанесен удар фугасными управляемыми авиабомбами по объектам энергетической инфраструктуры. В городе начались проблемы с электричеством.

Военкоры выяснили, что как минимум одна бомба попала в подстанцию.

Украинское издание «Страна» отмечает, что корректируемые авиабомбы были применены по городу впервые.

2 сентября был нанесен удар тактической ракетой «Искандер» по гостинице в Запорожье, где располагались иностранные наемники. Там ликвидировано до 50 человек личного состава, в том числе 19 британских военных, еще около 20 военнослужащих получили ранения.

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      Марина Совина
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