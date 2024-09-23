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14:30, 23 сентября 2024Экономика

Россия заметно снизила вывоз зерна

РЗС: экспорт российского зерна сократился на 18,7 процента в сентябре

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В период с 1 по 20 сентября отечественные агроэкспортеры заметно снизили объемы поставок зерна иностранным покупателям, в годовом выражении спад составил 18,7 процента. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные аналитиков Российского зернового союза (РЗС).

За отчетный период в России отгрузили на экспорт в общей сложности 4,09 миллиона тонн зерна. Объемы вывоза пшеницы за это время сократились на 10,8 процента год к году, до 3,753 миллиона тонн, пояснила глава аналитического департамента РЗС Елена Тюрина. Заметно сузилась и география покупателей. Если год назад российскую пшеницу приобретали в 46 странах, то теперь — только в 30-ти.

В наибольшей степени, добавили в РЗС, упали объемы отгрузки ячменя. Поставки этой агропродукции из России в начале сентября сократились в 2,6 раза, до 257 тысяч тонн, хотя год назад составляли 658 тысяч. В свою очередь, экспорт отечественной кукурузы снизился вдвое и составил 82 тысячи тонн против 166 тысяч с 1 по 20 сентября 2023-го, резюмировали в организации.

Ранее в Союзе экспортеров зерна (СЭЗ) заявили, что по итогам июля-августа главным покупателем российского зерна стал Египет. Эта африканская страна за первые два месяца нового сельскохозяйственного года приобрела у отечественных агропоставщиков в общей сложности 1,268 миллиона тонн зерна. Из них подавляющая часть (1,244 миллиона) пришлась на пшеницу.

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