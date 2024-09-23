Россиян предупредили о последствиях неправильного выбора матраса

Судмедэксперт Решетун: неправильный выбор матраса грозит болью в спине

Неправильный выбор матраса грозит обострениями некоторых заболеваний, предупредил ассистент кафедры анатомии человека ИАМ РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, судмедэксперт Алексей Решетун. О последствиях неверного выбора этого предмета он рассказал в беседе с aif.ru.

По словам Решетуна, человек из-за неправильного матраса может просыпаться болевыми ощущениями в области поясницы. «При неправильном выборе матраса может быть нагрузка на мышцы, на связки, и мышцы могут не отдохнуть за ночь, поэтому человек просыпается с уже больной спиной. Плюс при наличии хронических заболеваний — грыжи диска, например, — могут быть обострения», — объяснил эксперт.

Решетун отметил, что такие боли пропадают через некоторое время после пробуждения, однако ухудшают самочувствие, что может влиять на качество сна.

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