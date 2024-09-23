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06:00, 23 сентября 2024Бывший СССР

Российский летчик заявил о готовности авиации уничтожать украинские F-16

РИА Новости: российские летчики готовы уничтожать украинские F-16 в небе

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress

Летчики-истребители Морской авиации Черноморского флота (ЧФ) готовы уничтожать украинские F-16. Об этом РИА Новости сообщил летчик-истребитель с позывным Байкал.

По его словам, пилоты готовы к встрече в воздушном бою с истребителями противника. Летчик рассказал, что российские истребители Су-30СМ обладают всеми необходимыми для этого характеристиками. Он добавил, что в воздухе решающее значение имеют навыки.

«По воздушным боям — ни для кого не секрет, что российские летчики гораздо опытнее и гораздо более натренированы в воздушных боях, чем любой летчик любой страны», — подчеркнул Байкал.

Ранее Морская авиация Черноморского флота отработала поиск безэкипажных катеров (БЭК) и морского десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Летчики истребителей Су-30СМ из состава штурмового авиационного полка морской авиации и противовоздушной обороны ЧФ выполнили боевые вылеты над акваторией Черного моря.

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      Маргарита Пименова
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