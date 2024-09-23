Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:38, 23 сентября 2024Россия

Российский школьник показывал трюки на перилах в торговом центре и сломал ребра

В Санкт-Петербурге восьмиклассник показывал трюки на перилах и сломал ребра

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге восьмиклассник показывал трюки на перилах и сломал ребра. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в торговом центре «Меркурий», где подросток демонстрировал трюки на перилах эскалатора. При выполнении одного из них он сорвался с высоты второго этажа и упал.

По данным канала, российского школьника доставили в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали переломы двух ребер, ушибы легкого, грудины и поясницы, а также осложнение заболевания дыхательных путей.

Ранее в одном из томских торговых центров подросток упал с высоты второго этажа после неудачной попытки прокатиться на поручне эскалатора и приземлился на голову. Инцидент попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский записал обращение из военного самолета

      Повар предложил необычный способ приготовления яичницы-болтуньи

      Российская студентка плюнула в плакат о службе по контракту и получила штраф

      Дроны ВСУ атаковали российский регион

      Задержание 15 членов экстремистской религиозной ячейки из КБР попало на видео

      Плюс-сайз-модель Эшли Грэм вышла на публику в откровенном платье

      Раскрыты последствия глобального оледенения Земли

      Разгромившего могилу Маслякова россиянина госпитализировали

      Зеленский посетил завод боеприпасов в США и сразу попросил больше снарядов

      Наблюдение за крысами вошло в список самых странных свиданий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше