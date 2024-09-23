Российский школьник показывал трюки на перилах в торговом центре и сломал ребра

В Санкт-Петербурге восьмиклассник показывал трюки на перилах и сломал ребра

В Санкт-Петербурге восьмиклассник показывал трюки на перилах и сломал ребра. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в торговом центре «Меркурий», где подросток демонстрировал трюки на перилах эскалатора. При выполнении одного из них он сорвался с высоты второго этажа и упал.

По данным канала, российского школьника доставили в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали переломы двух ребер, ушибы легкого, грудины и поясницы, а также осложнение заболевания дыхательных путей.

Ранее в одном из томских торговых центров подросток упал с высоты второго этажа после неудачной попытки прокатиться на поручне эскалатора и приземлился на голову. Инцидент попал на видео.