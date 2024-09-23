Солдат ВСУ рассказал о попадании в плен по вине собственного командования

Пленный боец Запорожец: офицеры ВСУ не воюют, а лишь отдают приказы по рации

Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) не участвуют в боевых действиях, а лишь отдают приказы по рации. Об этом сообщил пленный солдат украинской армии Ярослав Запорожец на видео Минобороны России, передает ТАСС.

По его словам, когда его подразделение приехало на позицию, им выдали лист бумаги с изображением карты местности и сказали двигаться по указанным точкам. Так как никто из отряда Запорожца не проходил боевую подготовку и не умел ориентироваться по карте, они заблудились. Они сообщили об этом командованию по рации, после чего их повел по нужному маршруту беспилотник.

«Вел дрон до пятой точки, до шестой мы так и не дошли. Дошли до пятой точки — нам говорят, что тут могут быть наши "трехсотые". Мы только дошли, нас сразу обстреляли», — сказал пленный.

Он также рассказал, что не подлежит призыву, так как болен астмой. Тем не менее его все равно мобилизовали.

Ранее солдат ВСУ Руслан Шевчук рассказал о спасении своей жизни с помощью сдачи в плен. По его словам, он также не проходил подготовку и был сразу отправлен на передовую.