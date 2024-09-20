Солдат ВСУ рассказал о спасении своей жизни с помощью сдачи в плен

Пленный ВСУ рассказал, как российский плен спас ему жизнь

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Шевчук рассказал о том, как его подразделение спаслось сдачей в плен. Слова военнослужащего передает ТАСС.

«Меня 24 февраля 2022 года мобилизовали, мне было 19 лет, несмотря на то, что у меня не было ни военного билета, ни срочной, ни контрактной службы», — рассказал Шевчук.

По его словам, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) взяли его на улице и отвезли военкомат, после чего отправили на донецкое направление.

Когда пришло время ротации, командир подразделения сообщил, что он и его сослуживцы, не имеющие даже минимального опыта обращения с оружием, должны покинуть позиции пешком самостоятельно, новобранцы вышли к российским военным и сдались в плен.

«Все нормально, помогли, накормили, обули, одели. Они нас спасли от смерти», — добавил Шевчук.

Ранее другой пленный украинский боец Руслан Полторацкий рассказал, что несмотря на проблемы с обеспечением, командование ВСУ просило поваров украинской армии готовить для себя стейки и тарталетки с икрой. Он добавил, что командование регулярно расхищало армейское имущество, в частности, продукты, предназначенные для солдатских кухонь.