Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:36, 20 сентября 2024Бывший СССР

Солдат ВСУ рассказал о спасении своей жизни с помощью сдачи в плен

Пленный ВСУ рассказал, как российский плен спас ему жизнь

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Шевчук рассказал о том, как его подразделение спаслось сдачей в плен. Слова военнослужащего передает ТАСС.

«Меня 24 февраля 2022 года мобилизовали, мне было 19 лет, несмотря на то, что у меня не было ни военного билета, ни срочной, ни контрактной службы», — рассказал Шевчук.

По его словам, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) взяли его на улице и отвезли военкомат, после чего отправили на донецкое направление.

Когда пришло время ротации, командир подразделения сообщил, что он и его сослуживцы, не имеющие даже минимального опыта обращения с оружием, должны покинуть позиции пешком самостоятельно, новобранцы вышли к российским военным и сдались в плен.

«Все нормально, помогли, накормили, обули, одели. Они нас спасли от смерти», — добавил Шевчук.

Ранее другой пленный украинский боец Руслан Полторацкий рассказал, что несмотря на проблемы с обеспечением, командование ВСУ просило поваров украинской армии готовить для себя стейки и тарталетки с икрой. Он добавил, что командование регулярно расхищало армейское имущество, в частности, продукты, предназначенные для солдатских кухонь.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский захотел поставить точку в конфликте с Россией

      В Европе назвали неважным сохранение транзита газа через Украину

      Солдат ВСУ рассказал о спасении своей жизни с помощью сдачи в плен

      ФСБ и МВД задержали 12 россиян за продажу данных о передвижении поездов по стране

      Украина увеличит военный бюджет на 65 процентов

      Раскрыто происхождение белых медведей

      Президент Палестины поедет на саммит БРИКС в России

      Посол Ирана назвал использовавшие пейджеры учреждения Ливана

      Врач раскрыла неожиданную способность кишечника влиять на мозг

      Дональд Трамп целую минуту пытался купить гамбургеры на криптовалюту и не смог

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше