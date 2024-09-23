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11:07, 23 сентября 2024Россия

Соратник Кадырова рассказал о «грязной работе» иностранцев в рядах ВСУ под Курском

Алаудинов: иностранцы в рядах ВСУ занимались расправами над детьми под Курском

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Иностранцы в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимались «грязной работой» под Курском. В частности, они расправлялись над детьми, стариками и женщинами. Об этом рассказал ТАСС соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Он отметил, что в первые дни вторжения ВСУ в Курскую область, по данным жителей, в населенных пунктах слышали иностранную речь.

«Иностранцы всегда выполняют самую грязную работу. И если их сажают где-то, то они как заградотряды выглядят уже», — поделился Алаудинов.

До этого чеченский генерал-майор рассказал, что украинское командование уже не имеет шансов совершить прорыв к Курской атомной электростанции (АЭС).

Алаудинов заверил, что российские военнослужащие на данном участке фронта выстроили эшелонированную оборону, для вскрытия которой у ВСУ просто не хватит сил и ресурсов.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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