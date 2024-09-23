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09:08, 23 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно о риске ВСУ потерять снабжение в Угледаре

DeepState: российские военные приблизились к снабжающей Угледар трассе

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные совершили прорыв на западе от Угледара в Донецкой народной республике и приблизились на расстояние менее километра к дороге на Богоявленку, по которой снабжается город. Об этом свидетельствуют данные украинского аналитического ресурса DeepState, опубликованные в Telegram.

Как видно на карте проекта, российские военные активно продвигаются в районе населенного пункта, что может привести к его дальнейшему окружению.

Кроме того, авторы Telegram-канала «Политика Страны» отметили, что с перерезанием трассы на Богоявленку для логистики Вооруженным силам Украины (ВСУ) останется использовать лишь проселочные дороги.

Ранее стало известно, что российские военные практически полностью отрезали группировку ВСУ в Угледаре, взяв под огневой контроль последнюю трассу, по которой велось снабжение города. Как отмечали представители силовых структур, передвижение по грунтовым дорогам также будет затруднительно для украинских военных, так как они тоже находятся под огневым контролем ВС России.

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      Александр Курбатов
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