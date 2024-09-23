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14:04, 23 сентября 2024Силовые структуры

Троих украинских военных приговорили к 16 годам колонии за обстрел моста

В ДНР суд приговорил 3 военных к 16 годам колонии за обстрел моста

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил троих украинских военных к 16 годам колонии строгого режима за обстрел моста по трассе Славянск-Донецк-Мариуполь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Военнослужащих 55-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) 31-летнего Даниила Верещаку, 24-летнего Артема Батюту и 23-летнего Артура Шарамока признали виновными по статьям 167 («Умышленное повреждение чужого имущества») и 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.

По версии следствия, в феврале 2022 года мужчины, находясь на огневой позиции, обстреляли мост на автомобильной дороге государственного значения Н-20 «Славянск-Донецк-Мариуполь» в районе населенного пункта Касьяновка. В результате обстрела он был поврежден. Ущерб превысил 214 миллионов рублей.

В 2022 году главный специалист отдела искусственных сооружений Департамента автомобильных дорог Министерства транспорта ДНР Наталья Кузовкина рассказывала, что этот мост является связующим звеном между Донецком, Волновахой и Мариуполем. После обстрела было разрушено второе пролетное строение, отметила тогда Кузовкина. Российские специалисты занимались его восстановлением.

Ранее сообщалось, что прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении 27-летнего украинского командира взвода, который отдал приказ обстрелять поселок Мирный в Мариуполе.

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