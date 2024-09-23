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20:05, 23 сентября 2024Путешествия

Украинская модель сняла порно-ролик на Бали и была задержана при попытке побега из страны

Фото: Agung Parameswara / Getty Images

24-летняя украинская модель сняла порнографический ролик на вилле на Бали и была задержана иммиграционными властями при попытке побега из страны. Об этом сообщает The Bali Times.

Уточняется, что Валерия Ревякина записала видео интимного характера в доме в Убуде и загрузила его на известный порнографический сайт. Власти обнаружили ее профиль и установили личность иностранки. 14 сентября она была арестована без сопротивления, на ее вилле обнаружили секс-игрушки.

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«Ее задержали, когда она собирала вещи. Видимо, хотела бежать, когда о ее действиях узнали. Она уже купила билет, но ее вовремя поймали», — заявил источник издания.

Известно, что Ревякина жила на индонезийском острове по рабочей визе. Источник не уточнил, какое наказание ждет девушку.

Ранее пассажирка самолета обвинила главу компании Vulcan Green Steel в домогательствах во время полета. Он достал телефон и начал показывать ей порнографические ролики, а потом попытался ее пощупать.

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      Марк Успенский
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