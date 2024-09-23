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08:40, 23 сентября 2024Силовые структуры

В батут-центре предложили сосиски сломавшей позвоночник женщине

В Перми сотрудники батут-центра предложили сломавшей позвоночник женщине сосиски

Фото: Hejinghua / Keystone Press Agency / Global Look Press

В городе Кунгур Пермского края женщина сломала позвоночник в ходе посещения батут-центра — сотрудники заведения смогли помочь ей только замороженными сосисками. Об этом сообщает Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по региону в социальной сети «ВКонтакте».

«При посещении батутного центра девушка получила перелом поперечного отростка позвоночника в результате удара о металлическую балку, которая была установлена с нарушениями техники безопасности. Выяснилось, что предприятие не имеет хладокомплекта в аптечке. Вместо этого, администрация заведения предложила пострадавшей замороженные сосиски», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что впоследствии женщина подала на батутный центр в суд, который признал вину заведения в ненадлежащем качестве оказания услуг и халатности. Владелец центра выплатил пострадавшей 240 тысяч рублей в качестве компенсации.

Ранее в Таиланде женщина выжила после того, как сорвалась с 40-метровой скалы во время сбора побегов бамбука. У женщины было подозрение на перелом позвоночника.

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      Артём Верейкин
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