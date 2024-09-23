Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:00, 23 сентября 2024Мир

В Кремле заявили о необходимости построения новой архитектуры безопасности Европы

Песков: в будущем предстоит выстроить новую архитектуру безопасности Европы

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Система международных отношений претерпевает изменения, поэтому в будущем предстоит выстроить новую архитектуру безопасности Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Безусловно, сейчас стремительно меняется архитектура безопасности Европы — в будущем предстоит вообще выстроить новую архитектуру европейской безопасности. Изменения претерпевает вся система международных отношений», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что для построения новой системы европейской безопасности потребуется «много усилий». Кроме того, он добавил, что она будет представлять для Москвы «особый интерес в связи с необходимостью обеспечения безопасности России».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что странам Европы в определенный момент нужно будет переосмыслить отношения с Россией. Он подчеркнул, что европейским странам следует также сосредоточиться на строительстве «нового мирового порядка», поскольку текущий порядок, установленный по итогам Второй мировой войны, «неполноценен и несправедлив».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      «Это особенный визит». Зеленский обратился к украинцам из военного самолета по пути в США

      Зеленский усомнился в способности Трампа остановить конфликт на Украине

      Подпольные банкиры выводили из России миллионы рублей в виде криптовалюты

      Момент удара дрона ВСУ по российскому городу со взрывом попал на видео

      В Грузии назвали шантажом угрозу ЕС отменить безвиз

      Эрдоган обвинил США в подрыве доверия из-за санкций

      Новое фото Ирины Болгар с Павлом Дуровым и его братом смутило пользователей сети

      Осужденный на 13 лет за госизмену россиянин попытался оспорить приговор

      Мишустин назвал главный фактор экономического прогресса России

      Экспортный «Ланцет» впервые покажут за рубежом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше