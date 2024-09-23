В Кремле заявили о необходимости построения новой архитектуры безопасности Европы

Песков: в будущем предстоит выстроить новую архитектуру безопасности Европы

Система международных отношений претерпевает изменения, поэтому в будущем предстоит выстроить новую архитектуру безопасности Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Безусловно, сейчас стремительно меняется архитектура безопасности Европы — в будущем предстоит вообще выстроить новую архитектуру европейской безопасности. Изменения претерпевает вся система международных отношений», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что для построения новой системы европейской безопасности потребуется «много усилий». Кроме того, он добавил, что она будет представлять для Москвы «особый интерес в связи с необходимостью обеспечения безопасности России».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что странам Европы в определенный момент нужно будет переосмыслить отношения с Россией. Он подчеркнул, что европейским странам следует также сосредоточиться на строительстве «нового мирового порядка», поскольку текущий порядок, установленный по итогам Второй мировой войны, «неполноценен и несправедлив».