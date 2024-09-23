В Одессе предотвратили попытку захвата власти

СБУ задержала несколько человек, якобы пытавшихся захватить власть

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала несколько человек, якобы пытавшихся провести силовой захват власти в Одессе. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

СБУ сообщает, что у задержанных было изъято более 70 единиц огнестрельного оружия с оптическими прицелами и боеприпасами. Также были найдены бронежилеты, шлемы, баллистические очки, холодное оружие и другое тактическое снаряжение. Сообщается, что обвиняемые якобы завербовали в свою группу более двух десятков человек.

Задержанным предъявлены обвинения по статьям о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенных по предварительному сговору группой лиц, и созданию не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее покинувший Украину и обвиняющий ее власти в попытках покушения на него депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что СБУ в марте 2022 года дважды пыталась его физически устранить. По его словам, одну из попыток «просто переквалифицировали в уголовное дело» против него.