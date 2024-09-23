В правительстве нашли способ борьбы с «резиновыми» квартирами

В кабмин направили законопроект для борьбы с «резиновыми» квартирами

Законопроект, позволяющий запретить возможность регистрации по месту жительства иностранных граждан в неограниченном количестве, направлен в кабмин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на автора инициативы, сенатора Айрата Гибатдинова.

Проект подразумевает, что количество иностранных граждан, имеющих право на регистрацию в квартире, не должно быть больше одного человека на шесть квадратных метров. Гибатдинов подчеркнул, что изменения в законодательстве помогут предотвратить злоупотребления правом собственниками жилых помещений, а также обеспечит гарантии жилищных прав иностранцев.

В настоящее время недобросовестные арендодатели часто используют «резиновые» квартиры для обхода миграционного законодательства для фиктивной регистрации в стране нелегальных мигрантов, отметил автор законопроекта.

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили ужесточить наказание для граждан с «резиновыми» квартирами вплоть до уголовной ответственности — лишения свободы на срок до пяти лет.