Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:52, 23 сентября 2024Экономика

В правительстве нашли способ борьбы с «резиновыми» квартирами

В кабмин направили законопроект для борьбы с «резиновыми» квартирами

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Законопроект, позволяющий запретить возможность регистрации по месту жительства иностранных граждан в неограниченном количестве, направлен в кабмин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на автора инициативы, сенатора Айрата Гибатдинова.

Проект подразумевает, что количество иностранных граждан, имеющих право на регистрацию в квартире, не должно быть больше одного человека на шесть квадратных метров. Гибатдинов подчеркнул, что изменения в законодательстве помогут предотвратить злоупотребления правом собственниками жилых помещений, а также обеспечит гарантии жилищных прав иностранцев.

В настоящее время недобросовестные арендодатели часто используют «резиновые» квартиры для обхода миграционного законодательства для фиктивной регистрации в стране нелегальных мигрантов, отметил автор законопроекта.

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили ужесточить наказание для граждан с «резиновыми» квартирами вплоть до уголовной ответственности — лишения свободы на срок до пяти лет.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили об инциденте на испытаниях «супероружия Путина». Что ответили в Кремле?

      Навка показала упражнения для поддержания тела в тонусе

      В МИД оценили вероятность проведения ядерных испытаний Россией

      Назван один из главных недостатков китайских машин

      Власти раскрыли подробности о нападении подростка с молотком на школьников под Иркутском

      Мужчина случайно заснял таинственную «чупакабру»

      Планшет загорелся на борту пассажирского самолета и заполнил салон дымом

      Израиль нанес массированный удар по пригороду крупнейшего города на юге Ливана

      В Курской области сотни человек пропали с начала вторжения ВСУ. Что известно об их судьбе?

      В Госдуме оценили призыв к россиянам «затянуть пояса»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше