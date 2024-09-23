Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:48, 23 сентября 2024Россия

В России начнут записывать депортацию мигрантов на видео

Процесс депортации мигрантов из России начнут записывать на видео

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

В России у судебных приставов появится возможность записывать на видео весь процесс депортации мигрантов из России. Об этом со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) сообщает «Парламентская газета».

«ФССП будет снимать на видеокамеру всю свою работу — от конвоирования уклонистов в суд до выдворения иностранцев за пределы России. О проведении съемки должны предупредить, а сами материалы будут храниться в архиве — практически вечно», — указано в материале.

Отмечается, что процесс будут записывать с помощью различного записывающего оборудования, включая IP-камеры, видеорегистраторы, фотоаппараты и прочие устройства. В ФССП подчеркнули, что видеозапись позволит документировать обстоятельства совершения мигрантами правонарушений.

Ранее в Татарстане в ходе рейда сотрудниками центра по противодействию экстремизму и Управления по вопросам миграции МВД на стройке ЖК и в пекарне были задержаны 16 нелегальных мигрантов. По предоставленной информации, силовиками задержаны мигранты в возрасте от 18 до 52 лет, которые нарушили режим пребывания на территории России.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Задержанного за разгром могилы Маслякова отправили в психбольницу. Он заявил, что телеведущий «не достоин там лежать»

      В России назвали мирный план Зеленского пиар-кампанией

      Семья решила сделать ремонт в доме и обнаружила послание из позапрошлого века

      Семья рабочих из Донецка ушла на фронт добровольцами и рассказала про свой боевой путь

      Российский летчик заявил о готовности авиации уничтожать украинские F-16

      На Западе раскрыли «план победы» Зеленского

      В России начнут записывать депортацию мигрантов на видео

      Морская авиация Черноморского флота отработала поиск десанта ВСУ

      В Британии назвали провал ВСУ в Курской области катастрофой для Зеленского

      Россия ликвидировала элитного солдата из Ирландии в зоне СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше