В России начнут записывать депортацию мигрантов на видео

Процесс депортации мигрантов из России начнут записывать на видео

В России у судебных приставов появится возможность записывать на видео весь процесс депортации мигрантов из России. Об этом со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) сообщает «Парламентская газета».

«ФССП будет снимать на видеокамеру всю свою работу — от конвоирования уклонистов в суд до выдворения иностранцев за пределы России. О проведении съемки должны предупредить, а сами материалы будут храниться в архиве — практически вечно», — указано в материале.

Отмечается, что процесс будут записывать с помощью различного записывающего оборудования, включая IP-камеры, видеорегистраторы, фотоаппараты и прочие устройства. В ФССП подчеркнули, что видеозапись позволит документировать обстоятельства совершения мигрантами правонарушений.

Ранее в Татарстане в ходе рейда сотрудниками центра по противодействию экстремизму и Управления по вопросам миграции МВД на стройке ЖК и в пекарне были задержаны 16 нелегальных мигрантов. По предоставленной информации, силовиками задержаны мигранты в возрасте от 18 до 52 лет, которые нарушили режим пребывания на территории России.