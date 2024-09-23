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16:00, 23 сентября 2024Экономика

В России снизился средний размер автокредитов

НБКИ: средний размер автокредитов в России снизился на 1,1 % в августе

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По итогам августа 2024 года средний размер выданных в России автокредитов сократился на 1,1 процента в сравнении с июльским показателем и опустился до отметки в 1,46 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные аналитиков Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Для сравнения, в июле средний размер автозаймов в стране составлял 1,48 миллиона рублей. Таким образом, за месяц показатель сократился на 20 тысяч рублей, пояснили эксперты.

Наибольший средний размер выданных автокредитов аналитики зафиксировали в крупнейших российских регионах. Так, в Москве по итогам последнего летнего месяца показатель составил 1,91 миллиона рублей. На втором месте оказалась Московская область с результатом в 1,69 миллиона, а тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург (1,67 миллиона). В топ-5 также вошли Свердловская (1,59 миллиона) и Ленинградская (1,59 миллиона) области.

Ранее в НБКИ сообщили, что объем выданных в России автокредитов вырос более чем в два раза в сравнении с тем же периодом 2023-го и достиг почти 1,4 триллиона рублей. За 12 месяцев показатель увеличился на 713,4 миллиарда, или на 106,3 процента. Эксперты объяснили подобную динамику во многом с эффектом низкой базы 2023 года.

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