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11:53, 23 сентября 2024Экономика

В России спрогнозировали резкое падение урожая кукурузы

«Совэкон»: урожай кукурузы в России может сократиться на 29,5 % в 2024 году

Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

По итогам 2024 года суммарные объемы урожая кукурузы в России могут сократиться на почти на треть (на 29,5 процента) в сравнении с показателем 2023-го и опуститься до отметки 11,9 миллиона тонн. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз аналитиков компании «Совэкон».

Сбор этой агрокультуры в стране по итогам года может упасть до минимума за последние шесть лет, ожидают эксперты. В качестве основной причины подобной динамики аналитики называют продолжительный период засушливой погоды в южных и центральных регионах России.

Собеседник газеты в крупном агрохолдинге отмечает, что нынешние показатели сбора кукурузы в стране более чем вдвое отстают от плановых — 24 центнеров с гектара вместо 52. В Агрокомплексе им. Н.И. Ткачева подтвердили негативную тенденцию на фоне длительного отсутствия осадков в ряде регионов весной и летом 2024 года. Эксперты сходятся во мнении, что исправить динамику в ближайшей перспективе вряд ли получится.

Ранее с негативным прогнозом об урожае кукурузы в России выступил и глава Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Согласно его ожиданиям, по итогам 2024 года показатель составит 12 миллионов тонн. Для сравнения, предыдущая оценка организации подразумевала урожай этой агрокультуры в РФ на отметке 13,1 миллиона тонн. Таким образом, на фоне неблагоприятных погодных условий в ключевых регионах ИКАР понизил прогноз на 1,1 миллиона.

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