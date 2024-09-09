Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:24, 9 сентября 2024Экономика

В России спрогнозировали минимальный с 2018 года урожай кукурузы

Глава ИКАР Рылько: урожай кукурузы в РФ в 2024 году может составить 12 млн тонн

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Аналитики Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) резко понизили прогноз урожая кукурузы в России в 2024 году. Об этом заявил генеральный директор организации Дмитрий Рылько, его слова приводит «Интерфакс».

Он напомнил, что предыдущая оценка подразумевала показатель на уровне в 13,1 миллиона тонн. Однако из-за неблагоприятных погодных условий в ряде российских регионов ее понизили на 1,1 миллиона. Теперь актуальный прогноз сбора кукурузы в России в 2024 году составляет 12 миллионов тонн.

В случае реализации подобного сценария суммарный урожай кукурузы по итогам этого года может оказаться самым низким за последние шесть лет. Этому, по мнению экспертов ИКАР, будут способствовать в том числе негативные последствия от продолжительной засухи в южных областях России.

Ранее Рылько заявил о снижении прогноза сбора зерновых в стране в этом году до 125 миллионов тонн. Предыдущая оценка, напомнил он, была на 3,5 миллиона выше. Помимо снижения оценки урожая кукурузы, они также ухудшили свои ожидания в отношении сборов других ключевых агрокультур. В частности, прогноз по пшенице был понижен на 1,6 миллиона тонн, до 82,2 миллиона, по ячменю — на 400 тысяч тонн, до 16,8 миллиона.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о бегстве ВСУ из Красногоровки

      Королева и Тарзан подарили сыну квартиру

      В Африке пообещали активнее бороться с опустыниванием

      В российских кулачных боях впервые подерется депутат

      В Британии сообщили о проблемах с обещаннами Украине ракетами

      Россиян предупредили о самых опасных бессимптомных болезнях

      Российский стилист назвал самый модный тренч на осень

      В Казани расправились с полковником-танкистом. Он дружил с начальником Генштаба

      В России допустили появление нового массового направления туризма

      Экс-главу МИД Украины обнаружили с беляшом на вокзале

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше