В России спрогнозировали минимальный с 2018 года урожай кукурузы

Глава ИКАР Рылько: урожай кукурузы в РФ в 2024 году может составить 12 млн тонн

Аналитики Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) резко понизили прогноз урожая кукурузы в России в 2024 году. Об этом заявил генеральный директор организации Дмитрий Рылько, его слова приводит «Интерфакс».

Он напомнил, что предыдущая оценка подразумевала показатель на уровне в 13,1 миллиона тонн. Однако из-за неблагоприятных погодных условий в ряде российских регионов ее понизили на 1,1 миллиона. Теперь актуальный прогноз сбора кукурузы в России в 2024 году составляет 12 миллионов тонн.

В случае реализации подобного сценария суммарный урожай кукурузы по итогам этого года может оказаться самым низким за последние шесть лет. Этому, по мнению экспертов ИКАР, будут способствовать в том числе негативные последствия от продолжительной засухи в южных областях России.

Ранее Рылько заявил о снижении прогноза сбора зерновых в стране в этом году до 125 миллионов тонн. Предыдущая оценка, напомнил он, была на 3,5 миллиона выше. Помимо снижения оценки урожая кукурузы, они также ухудшили свои ожидания в отношении сборов других ключевых агрокультур. В частности, прогноз по пшенице был понижен на 1,6 миллиона тонн, до 82,2 миллиона, по ячменю — на 400 тысяч тонн, до 16,8 миллиона.