В столицу пришли первые заморозки

Синоптик Леус: столичный регион охватили первые ночные заморозки

В ночь на понедельник, 23 сентября, столичный регион охватили первые заморозки. Об этом в своем Telegram-канале сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В Москве, на базовой метеостанции мегаполиса в ВДНХ, температура воздуха осталась в зоне положительных отметок (плюс 2,2 градуса), при этом ночь стала самой холодной с начала осени. На юге столицы, в Бутово, было уже минус 0,1 градуса. Еще холоднее было в Новой Москве, где температура опустилась до минус 2 градусов.

В Подмосковье самой холодной точкой стал «полюс холода» региона, Черусти, где максимальный минимум температуры составил минус 4,1 градуса.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в последнюю неделю сентября в столице ожидается погода с сильными колебаниями температур. Ниже всего столбики термометров опустятся ночью в понедельник и вторник, однако уже в среду, 25 сентября, заморозки сменятся летним теплом, предсказал специалист.