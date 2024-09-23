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12:08, 23 сентября 2024Россия

ВСУ атаковали Россию ракетой ATACMS

Минобороны сообщило о перехвате выпущенной ВСУ ракеты ATACMS

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили про российской территории ракету ATACMS. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения спецоперации.

Ракета была перехвачена силами противовоздушной обороны.

Помимо этого, за минувшие сутки российскими войсками были перехвачены три украинские ракеты «Нептун», две управляемые авиабомбы Hammer французского производства и один снаряд РСЗО HIMARS.

Ранее Минобороны сообщило о предотвращении попытки прорыва ВСУ в Курскую область. Российские военнослужащие смогли дать отпор противнику, уничтожив два танка и четыре единицы прочей бронетехники.

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      Алан Босиков
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