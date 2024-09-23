ВСУ применили БПЛА при теракте против главврача больницы в Алешках

Теракт против главврача в Херсонской области ВСУ совершили при помощи БПЛА

Подрыв автомобиля главврача Алешкинской больницы в Херсонской области совершили с помощью прицельного сброса боеприпаса с украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко.

Отмечается, что на автомобиль медработника прицельно с украинского ударного коптера сбросили боеприпас, начиненный поражающими элементами. Супруга медика погибла, врач и его водитель получили ранения. Уточняется, что доктора выслеживали целенаправленно.

Ранее сообщалось, что мирный россиянин пострадал при атаке FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области.