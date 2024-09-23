Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:06, 23 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский сообщил о подготовке плана для переговоров с Россией

Зеленский: Украина готовит план для переговоров с Россией

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Украина разрабатывает план для переговоров с Россией. Об этом сообщил президент республики Владимир Зеленский в интервью американскому журналу The New Yorker.

Он отметил, что Киев должен показать союзникам, что готов к диалогу и «быть конструктивным». «Давайте проведем первый саммит, на котором мы все соберемся вместе. Мы разработаем план и передадим его русским», — сказал Зеленский.

Он указал, что Россия может согласиться на переговоры, после чего будет проведен второй саммит с ее участием, на котором она либо поддержит украинскую «формулу мира», либо предложит свой вариант урегулирования конфликта. «Но чтобы это произошло, нужно подготовить план без участия русских, потому что, к сожалению, они, похоже, думают, что у них есть своего рода красная карточка, как в футболе, что они могут задержать и заблокировать все», — добавил Зеленский.

В этом же интервью глава Украины раскрыл подробности «плана победы». Данная инициатива усилит позиции Киева, а также «заставит» президента России Владимира Путина принять участие в мирных переговорах, рассказал политик.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Меня не заботят исторические успехи». Зеленский порассуждал о смысле вторжения ВСУ в Курскую область

      Алаудинов высказался о влиянии визита Зеленского в США на ситуацию под Курском

      Кейт Миддлтон впервые заметили на публике после окончания курса химиотерапии

      «Мэри Поппинс» попыталась отрезать пенис бойфренду за отказ в сексе

      Женщине с необычными секс-пристрастиями подсказали способ наладить отношения с мужем

      На Урале подростки избили на камеру воспитанников реабилитационного центра

      Запад сократил финансовую помощь Украине в два раза

      Зеленский сообщил о подготовке плана для переговоров с Россией

      Маск заявил о своем «наказании» со стороны Байдена и Харрис

      Российские военные уничтожили французскую артиллерийскую установку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше