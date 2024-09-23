Зеленский сообщил о подготовке плана для переговоров с Россией

Зеленский: Украина готовит план для переговоров с Россией

Украина разрабатывает план для переговоров с Россией. Об этом сообщил президент республики Владимир Зеленский в интервью американскому журналу The New Yorker.

Он отметил, что Киев должен показать союзникам, что готов к диалогу и «быть конструктивным». «Давайте проведем первый саммит, на котором мы все соберемся вместе. Мы разработаем план и передадим его русским», — сказал Зеленский.

Он указал, что Россия может согласиться на переговоры, после чего будет проведен второй саммит с ее участием, на котором она либо поддержит украинскую «формулу мира», либо предложит свой вариант урегулирования конфликта. «Но чтобы это произошло, нужно подготовить план без участия русских, потому что, к сожалению, они, похоже, думают, что у них есть своего рода красная карточка, как в футболе, что они могут задержать и заблокировать все», — добавил Зеленский.

В этом же интервью глава Украины раскрыл подробности «плана победы». Данная инициатива усилит позиции Киева, а также «заставит» президента России Владимира Путина принять участие в мирных переговорах, рассказал политик.