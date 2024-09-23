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02:30, 23 сентября 2024Забота о себе

Женщине с необычными секс-пристрастиями подсказали способ наладить отношения с мужем

Фото: Nattakorn_Maneerat / Shutterstock / Fotodom

Любительница жесткого секса обратилась к эксперту по отношениям Джейн О'Горман с просьбой помочь наладить отношения с мужем, который не понимает ее сексуальных пристрастий. Совет специалистки опубликовало издание Daily Star.

Женщина рассказала, что поначалу их с мужем эротические вкусы полностью совпадали: они ходили на секс-вечеринки, практиковали связывание, использовали игрушки, плетки и другие атрибуты жесткого секса. По словам автора письма, все изменилось, когда мужа уволили с работы. Теперь он не хочет необычных экспериментов в спальне, и женщине приходится ходить на подобные мероприятия в одиночестве.

Потеря работы сильно подорвала его уверенность в себе. Я говорю, что нам не нужны деньги, чтобы развлекаться, но из-за ограниченного бюджета он чувствует себя менее мужественным. Как мне помочь ему вновь поверить в себя?

из письма анонимной читательницы к Джейн О'Горман

В ответ на письмо О'Горман указала, что со временем у людей меняются вкусы, в том числе в постели. Единственный способ, который, по мнению эксперта, поможет вернуть былую близость, — это принять новые интересы партнера и научиться с ними жить.

Очевидно, что его больше не заводят фетишистские игры. Вы не можете заставлять его делать то, что ему не нравится

Джейн О'Горманэксперт по отношениям

О'Горман также считает, что у мужчины может быть депрессия на фоне потери работы. Кроме того, он может притворяться счастливым, а на самом деле страдать из-за того, что жена продолжает посещать секс-вечеринки без него. «Вместо того, чтобы размахивать хлыстом, поговорите с ним откровенно. Возможно, ему нужна консультация врача или помощь в поиске новой работы», — дала совет эксперт.

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Ранее Джейн О'Горман дала совет девушке, чей парень рассказывал подробности их интимной жизни друзьям. Эксперт посоветовала пригрозить молодому человеку разрывом, если он продолжит обсуждать личные вопросы с другими.

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      Алиса Дмитриева
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