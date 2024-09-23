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15:28, 23 сентября 2024Силовые структуры

Жителю Крыма дали 12 лет за пособничество СБУ в подготовке расправы над министром курортов

В Крыму пособнику СБУ дали 12 лет за подготовку убийства министра курортов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Крыму пособник Службы безопасности Украины (СБУ) получил 12 лет лишения свободы за подготовку расправы над министром курортов и туризма региона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Мужчина признан виновным в пособничестве к приготовлению расправы над лицом по найму в связи с осуществлением им служебной деятельности, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и взрывных устройств. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 350 тысяч рублей.

По данным следствия, злоумышленник — 25-летний житель поселка Советский. Летом 2022 года представитель СБУ, который запланировал преступления в отношении высокопоставленных должностных лиц органов власти Республики Крым, склонил его к сотрудничеству. Заказчик, находясь на территории соседнего государства, за вознаграждение поручил подготовить и согласовать действия по нападению на министра курортов и туризма, предоставить ему информацию о конспирации и путях отхода после преступления. Затем фигурант получил частичную оплату заказа. Он незаконно купил пистолет марки Glock с патронами и взрывные устройства, но довести преступление до конца он не смог, так как 9 сентября 2022 года его задержали сотрудники УФСБ России.

Ранее сообщалось, что силовики задержали жительницу Станично-Луганского района Луганской народной республики (ЛНР). По версии УФСБ по региону, женщина передавала спецслужбам Украины данные о российских военнослужащих

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      Анна Габай
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