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12:32, 21 сентября 2024Силовые структуры

В ЛНР задержали сотрудничавшую с украинскими спецслужбами женщину

Силовики в ЛНР задержали сотрудничавшую со спецслужбами Украины женщину

Кадр: УФСБ России по ЛНР

Силовики задержали жительницу Станично-Луганского района Луганской народной республики (ЛНР). По версии УФСБ по региону, женщина передавала спецслужбам Украины данные о российский военнослужащих, передает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что она задержана по статье за государственную измену. Сотрудники правоохранительных органов начали вести следствие.

Других подробностей о задержании жительницы ЛНР в УФСБ раскрывать не стали.

До этого сообщалось, что в Мариуполе сотрудники ФСБ задержали жителя по подозрению в госизмене.

Подозреваемого задержали в доме, когда он спал. Мужчина признался на видео, что вел координацию, данные он отправлял представителю Службы безопасности Украины (СБУ).

Еще раньше в Нижнем Новгороде суд арестовал мужчину за участие в «Легионе "Свобода России"» (признан в РФ террористическим и запрещен).

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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