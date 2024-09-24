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12:14, 24 сентября 2024Россия

Ассоциация МСУ запустила обсуждение нового закона о местном самоуправлении

Ассоциация МСУ запустила обсуждение нового закона о местном самоуправлении

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Всероссийская ассоциация местного самоуправления (ВАРМСУ) запустила сбор предложений по новому закону о местном самоуправлении. Об этом сообщает ТАСС.

Закон готовятся принять во втором и третьем чтениях до конца года.

«В формате муниципального диалога обсуждаются, в частности, вопросы перераспределения полномочий при переходе на одноуровневую систему управления, а также правовое закрепление органов местного самоуправления в системе публичной власти», — говорится в сообщении.

В обсуждении участвуют представители всех регионов России. Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева отметила, что это позволит сделать законопроект максимально функциональным.

Ранее сообщалось, что в рамках общероссийского проекта «Муниципальный диалог» на Едином муниципальном портале МУНИЦИПАЛИТЕТЫ.РФ начался сбор инициатив. Поданные инициативы анализирует ВАРМСУ и проектный офис «Муниципального диалога». Далее для работы над собранными идеями и запросами создаются федеральные проектные команды. Они формируют предложения по преодолению выявленных вызовов.

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