Ассоциация МСУ запустила обсуждение нового закона о местном самоуправлении

Всероссийская ассоциация местного самоуправления (ВАРМСУ) запустила сбор предложений по новому закону о местном самоуправлении. Об этом сообщает ТАСС.

Закон готовятся принять во втором и третьем чтениях до конца года.

«В формате муниципального диалога обсуждаются, в частности, вопросы перераспределения полномочий при переходе на одноуровневую систему управления, а также правовое закрепление органов местного самоуправления в системе публичной власти», — говорится в сообщении.

В обсуждении участвуют представители всех регионов России. Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева отметила, что это позволит сделать законопроект максимально функциональным.

Ранее сообщалось, что в рамках общероссийского проекта «Муниципальный диалог» на Едином муниципальном портале МУНИЦИПАЛИТЕТЫ.РФ начался сбор инициатив. Поданные инициативы анализирует ВАРМСУ и проектный офис «Муниципального диалога». Далее для работы над собранными идеями и запросами создаются федеральные проектные команды. Они формируют предложения по преодолению выявленных вызовов.