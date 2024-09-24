Изнасиловавший жену Авиньонского монстра мужчина заявил о своей невиновности

Обвиненный в насилии над женой Авиньонского монстра француз объяснил все скукой

В ходе продолжающегося во Франции процесса по делу Доминика Пелико по прозвищу Авиньонский монстр допросили одного из мужчин, изнасиловавших жену Пелико Жизель. Об этом пишет Daily Mail.

37-летний работник фермы Энди Родригес оказался в числе 50 мужчин, попавших на скамью подсудимых в рамках дела Доминика Пелико. Как и остальных фигурантов, его обвинили в изнасиловании Жизель Пелико. Согласно показаниям Родригеса, он пришел в дом Пелико в новогоднюю ночь 2018 года после того, как встретил Пелико в баре. По его словам, незнакомый ему в то время Пелико подошел к Родригесу и сказал, что он понравился его жене. Он также спросил, не хочет ли он заняться с ней сексом и пригласил Родригеса в их дом в Мазане. Француз объяснил свое согласие скукой, потому что у него не было других планов.

После этого мужчины некоторое время переписывались на свингерском сайте Coco.fr, который недавно заблокировали. Родригес якобы обо всем договорился с Пелико, сходил в душ, собрался и поехал к нему домой. Обвиняемый сообщил суду, что у него раньше был опыт свингерства, и он считал, что принимает участие не в насилии, а в сексуальной игре супругов Пелико, в рамках которой Жизель прикидывается потерявшей сознание. В связи с этим Родригес заявил о своей невиновности и обмане со стороны Пелико.

Родригес также отметил, что употребляет наркотики и много лет страдает от алкоголизма. Перед новогодней ночью он поссорился из-за этого с братьями, поэтому не стал отмечать с ними праздник. Он подчеркнул, что у него не было намерений насиловать Жизель Пелико.

Доминик Пелико на протяжении десяти лет подмешивал жене сильнодействующее снотворное в еду и напитки, а затем приглашал мужчин. С его разрешения они насиловали ее перед камерой. Француза случайно задержали 2 ноября 2020 года, когда он пытался снимать фото под юбками у посетительниц супермаркета. На обнаруженном у него дома USB-накопителе следователи нашли более 20 тысяч фото и видео, на которых его жену насиловали незнакомцы — всего около 80 человек, из них идентифицированы 50.

Ранее адвокаты обвиняемых допросили Жизель Пелико. В ходе допроса женщины юристы некоторых из 50 обвиняемых попытались обвинить ее во лжи. Один из них спросил, нет ли у Жизель «склонностей, которых она стыдится».