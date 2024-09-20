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00:31, 20 сентября 2024Из жизни

Подельники позволявшего насиловать свою жену мужчины попытались обвинить ее во лжи

Подельники Доминика Пелико попытались обвинить его жену во лжи
Жизель Пелико

Жизель Пелико. Фото: ZZIIGG / Reuters

На продолжающемся во Франции процессе по делу Доминика Пелико адвокаты обвиняемых допросили его жену Жизель. Об этом пишет The Guardian.

В ходе допроса женщины, которую Пелико на протяжении 10 лет накачивал снотворным и позволял подельникам насиловать, юристы некоторых из 50 обвиняемых попытались обвинить ее во лжи. Один из них спросил, нет ли у Жизель «склонностей, которых она стыдится». Женщина ответила, что считает этот вопрос оскорбительным.

Другой адвокат поинтересовался, действительно ли она была без сознания во время одного из изнасилований. «Я ни в какой форме не давала согласия господину Пелико и этим мужчинам», — ответила Жизель, имея в виду остальных подозреваемых.

Третий юрист поинтересовался, считает ли она, что ее изнасилования длились столько, сколько указано в таймкодах видео. На это женщина ответила, что «изнасилование — не вопрос времени». «Говоря о минутах, секундах… Неважно, сколько времени они делали это. То, что я слышу в этой комнате унизительно и оскорбительно», — сказала Жизель.

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The Guardian отмечает, что многие из подсудимых отрицают свою вину или говорят, что Пелико обманул их, сказав, что жена согласна на секс с незнакомцами и только притворяется спящей.

Доминик Пелико на протяжении десяти лет подмешивал жене сильнодействующее снотворное в еду и напитки, а затем приглашал мужчин. С его разрешения они насиловали ее перед камерой. Француза случайно задержали 2 ноября 2020 года, когда он пытался снимать фото под юбками у посетительниц супермаркета. На обнаруженном у него дома USB-накопителе следователи нашли более 20 тысяч фото и видео, на которых его жену насиловали незнакомцы — всего около 80 человек. На скамье подсудимых оказались 50 преступников.

Ранее Пелико впервые выступил на процессе против себя и полностью признал вину. Он также заявил, что его подельники «все знали».

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      Никита Савин
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