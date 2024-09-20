Подельники позволявшего насиловать свою жену мужчины попытались обвинить ее во лжи

Подельники Доминика Пелико попытались обвинить его жену во лжи

На продолжающемся во Франции процессе по делу Доминика Пелико адвокаты обвиняемых допросили его жену Жизель. Об этом пишет The Guardian.

В ходе допроса женщины, которую Пелико на протяжении 10 лет накачивал снотворным и позволял подельникам насиловать, юристы некоторых из 50 обвиняемых попытались обвинить ее во лжи. Один из них спросил, нет ли у Жизель «склонностей, которых она стыдится». Женщина ответила, что считает этот вопрос оскорбительным.

Другой адвокат поинтересовался, действительно ли она была без сознания во время одного из изнасилований. «Я ни в какой форме не давала согласия господину Пелико и этим мужчинам», — ответила Жизель, имея в виду остальных подозреваемых.

Третий юрист поинтересовался, считает ли она, что ее изнасилования длились столько, сколько указано в таймкодах видео. На это женщина ответила, что «изнасилование — не вопрос времени». «Говоря о минутах, секундах… Неважно, сколько времени они делали это. То, что я слышу в этой комнате унизительно и оскорбительно», — сказала Жизель.

The Guardian отмечает, что многие из подсудимых отрицают свою вину или говорят, что Пелико обманул их, сказав, что жена согласна на секс с незнакомцами и только притворяется спящей.

Доминик Пелико на протяжении десяти лет подмешивал жене сильнодействующее снотворное в еду и напитки, а затем приглашал мужчин. С его разрешения они насиловали ее перед камерой. Француза случайно задержали 2 ноября 2020 года, когда он пытался снимать фото под юбками у посетительниц супермаркета. На обнаруженном у него дома USB-накопителе следователи нашли более 20 тысяч фото и видео, на которых его жену насиловали незнакомцы — всего около 80 человек. На скамье подсудимых оказались 50 преступников.

Ранее Пелико впервые выступил на процессе против себя и полностью признал вину. Он также заявил, что его подельники «все знали».

