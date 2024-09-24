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02:40, 24 сентября 2024Силовые структуры

Обвиняемый в нападении на офис Wildberries заявил о своей непричастности

Обвиняемый в нападении на офис Wildberries рассказал, что оказался там случайно

Фото: Ирина Алтухова / РИА Новости

Один из обвиняемых в нападении на офис Wildberries заявил, что оказался там случайно и пошел на звуки стрельбы. Об этом говорится в судебных документах, передает РИА Новости.

Уточняется, что в торговый центр он зашел беспрепятственно на звуки стрельбы. По словам его адвоката, в деле нет данных о причастности его подзащитного к вменяемым преступлениям. Кроме того, подчеркивается, что ходатайство следствия о его аресте «основано на предположениях». Он просил избрать иную меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Ранее защита бойца смешанных единоборств (ММА) из Грозного Умара Чичаева подала жалобу на решение суда о его аресте по уголовному делу о перестрелке около офиса компании Wildberries.

Нападение на головной офис Wildberries произошло утром 18 сентября. В результате вооруженного конфликта пострадали семь человек, в том числе двое правоохранителей, которые приехали на вызов.

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      Юлия Мискевич
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