Подросток отправил дяде случайный снимок его невесты и разрушил их отношения

Пользователь Reddit поделился историей о том, как отправил дяде случайный снимок его невесты и разрушил их отношения. Подросток рассказал, что таким образом его родственник узнал об измене возлюбленной.

Автор поста написал, что несколько недель жил в доме дяди. «Он инвалид, который потерял обе ноги в автокатастрофе пять лет назад. Он думал, что никогда не женится и что у него не будет личной жизни из-за возраста и физических ограничений, так как он пользуется инвалидной коляской», — отметил герой истории. Год назад родственник рассказчика встретил девушку, с которой они собирались пожениться в сентябре 2024 года.

Недавно, по словам молодого человека, его друг в соцсетях опубликовал фотографию, на заднем плане которой была невеста его дяди. «Чего я не заметил, так это парня, стоящего рядом с ней. На ней было красивое платье, поэтому я отправил эту фотографию своему дяде», — рассказал автор.

В итоге, как выяснилось, на снимке девушка была запечатлена рядом с бывшим бойфрендом. Позже, по словам автора истории, он поговорил с дядей о случившемся. Тот рассказал племяннику, что благодаря отправленной публикации в соцсетях он узнал об измене невесты. «Я чувствую себя очень виноватым», — признался рассказчик и добавил, что его семья злится на него за то, что по его вине отменилась свадьба его дяди.

В комментариях пользователи отметили, что автор истории не должен чувствовать себя виноватым за то, что случайно раскрыл неверность невесты родственника. По их мнению, семья злится на него необоснованно.

Ранее пользователь Reddit поделился историей о том, как он узнал неожиданную правду о жене спустя 14 лет брака. В комментариях он получил совет развестись.