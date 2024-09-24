Президент Ирана назвал необратимыми последствия масштабной войны на Ближнем Востоке

Президент Ирана Пезешкиан предупредил о последствиях войны на Ближнем Востоке

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил о последствиях масштабной войны на Ближнем Востоке, назвав их необратимыми. Его слова передает Reuters.

«Мы не хотим быть причиной нестабильности на Ближнем Востоке, поскольку ее последствия будут необратимыми... Мы хотим жить в мире, мы не хотим войны», — сказал он.

Президент Ирана подчеркнул, что Израиль стремится к «тотальному конфликту» в регионе. По его мнению, Тель-Авив провоцирует Тегеран присоединиться к конфликту между Израилем и поддерживаемой Ираном ливанского движения «Хезболла».

Ранее глава Генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил о начале упреждающей наступательной операции «Стрелы севера» против «Хезболлы» в Ливане. По словам Халеви, Тель-Авив достигает поставленных целей и ведет подготовку к следующим этапам. Подробностей он не сообщил.