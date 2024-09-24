Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:55, 24 сентября 2024Мир

Президент Ирана назвал необратимыми последствия масштабной войны на Ближнем Востоке

Президент Ирана Пезешкиан предупредил о последствиях войны на Ближнем Востоке

Фото: WANA / Majid Asgaripour / Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил о последствиях масштабной войны на Ближнем Востоке, назвав их необратимыми. Его слова передает Reuters.

«Мы не хотим быть причиной нестабильности на Ближнем Востоке, поскольку ее последствия будут необратимыми... Мы хотим жить в мире, мы не хотим войны», — сказал он.

Президент Ирана подчеркнул, что Израиль стремится к «тотальному конфликту» в регионе. По его мнению, Тель-Авив провоцирует Тегеран присоединиться к конфликту между Израилем и поддерживаемой Ираном ливанского движения «Хезболла».

Ранее глава Генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил о начале упреждающей наступательной операции «Стрелы севера» против «Хезболлы» в Ливане. По словам Халеви, Тель-Авив достигает поставленных целей и ведет подготовку к следующим этапам. Подробностей он не сообщил.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Хезболла» заявила об ударе по аэропорту и авиабазе Израиля. Группировка назвала это защитой Ливана

      Кристина Орбакайте начала избавляться от недвижимости в России

      Последний волк-людоед собрал новую стаю

      В России предложили создать рейтинг генералов

      Россиянам разрешат расплачиваться лицом в общепите

      ФСБ задержала мужчину за передачу СБУ данных о российских военных

      Стало известно о возможном переезде председателя ДНР Жоги на Урал

      Прокуратура раскрыла основную версию отравления семьи в Красноярском крае

      ВС России с помощью мин подорвали американский автомобиль с противоминной броней

      Бессонница лишила женщину работы и друзей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше