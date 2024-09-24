Россиянин побывал на Аляске и описал законы американского штата фразой «трясло от смеха»

Российский тревел-блогер побывал на Аляске и описал некоторые необычные законы американского штата фразой «трясло от смеха и непонимания». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что в этом штате «запрещено шептать лососю на ухо». «Видимо, лосось тут на особом счету и шептания его могут сбить с толку или, не дай бог, нарушить его внутренний мир», — пошутил он.

Кроме того, на Аляске запрещено смотреть на лося из самолета или будить медведя ради фотографии. Также нельзя привязывать собаку к крыше машины. «На мой взгляд, если ты дожил до взрослого возраста и не понимаешь, что собаку на крыше катать не стоит, тебе, наверное, нужен другой вид транспорта», — заметил блогер.

Помимо этого, в штате запретили бить рыбу по лицу, отпугивать медведей оружием и свистеть в определенных местах.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал о рабочих привычках жителей США. По его словам, американцы уходят из офиса, «как только часы пробивают 17:00».